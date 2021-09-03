Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
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Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Stark ArenaHAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, Meliha)SIRBİSTAN: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic, Silvija Popovic (L) (Lazovic, Caric,...

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SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, Meliha)SIRBİSTAN: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic, Silvija Popovic (L) (Lazovic, Caric, Mirkovic)SETLER: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25SÜRE: 2 saat 6 dakika (42' 34' 28' 22')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Filenin Sultanları bronz madalya maçında yarın TSİ 18.00'de İtalya-Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.


Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
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