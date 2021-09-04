Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Salon: Stark
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Buse, Meliha, Meryem)
Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts, Schoot (L) (Grothues, Dijkema, Baijens, Jasper, Dambrink)
Setler: 25-20, 25-19, 25-23
Süre: 84 dakika (26, 27, 31)
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı