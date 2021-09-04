Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
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Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü

Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Salon: Stark

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Buse, Meliha, Meryem)

Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts, Schoot (L) (Grothues, Dijkema, Baijens, Jasper, Dambrink)

Setler: 25-20, 25-19, 25-23

Süre: 84 dakika (26, 27, 31) - İSTANBUL

Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
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