"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda İsveç ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak.

Puan durumu

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle: