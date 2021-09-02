"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda final için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında yarın son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında yarın son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan