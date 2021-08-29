Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: KolodrumaHAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Yasemin, Ayça (L), İlkin, Beliz, Buse)ÇEKYA: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova, Dostalova (L) (Hodanova,...

SALON: Kolodruma

HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE:  Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Yasemin, Ayça (L), İlkin, Beliz, Buse)ÇEKYA:  Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova, Dostalova (L) (Hodanova, Svobodova, Purchartova, Kojdova, Bajusz)SETLER: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13SÜRE: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.6'ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 7'nci kez adını son 8'e yazdırmış oldu.

Filenin Sultanları'nda Hande Baladın 19 sayıyla en skorer isim olurken; ona 16 sayıyla Tuğba Şenoğlu, 15 sayıyla Ebrar Karakurt, 12 sayıyla Eda Erdem Dündar, 11 sayıyla Zehra Güneş, 5 sayıyla Cansu Özbay ve 1 sayıyla Yasemin Güveli eşlik etti.


Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
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