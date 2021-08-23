Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: BT ArenaHAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila...

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila (L), Heikkiniemi, Öhman, R.Madsen)SETLER: 25-19, 25-12, 25-15SÜRE: 72 dakika (24', 21', 27')A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 17.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
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