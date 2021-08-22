Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: BT ArenaHAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Ayça (L) (Tuğba, Buse, Ebrar, Yasemin, Beliz)İSVEÇ: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson, Sjöberg (L)...

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Ayça (L) (Tuğba, Buse, Ebrar, Yasemin, Beliz)İSVEÇ: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson, Sjöberg (L) (Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Hellvig, Nilsson)SETLER: 31-29, 25-21, 25-11SÜRE: 84 dakika (34' 28' 22')A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.Filenin Sultanları'nda Meryem 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Tuğba 8, Yasemin 7, Eda 4, Meliha ve Zehra 3, Beliz ve Ebrar 1 sayıyla eşlik etti.Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın TSİ 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak. 

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
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