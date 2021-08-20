Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.