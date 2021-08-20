Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: BT Arena
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)
Türkiye: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)
Ukrayna: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)
Setler: 25-14, 25-19, 26-24
Süre: 89 dakika (20,35,34) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı