Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)

Türkiye: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)

Ukrayna: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)

Setler: 25-14, 25-19, 26-24

Süre: 89 dakika (20,35,34) - İSTANBUL

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı - Haberler Spor
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