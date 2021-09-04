Filenin Sultanları Avrupa 3'üncüsü

SALON: Stark ArenaHAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Plak,...

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

TÜRKİYE: Cansu Özbay Ebrar Karakurt , Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)SETLER: 25-20, 25-19, 25-23

SÜRE: 84 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları'nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı