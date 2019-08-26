Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4'üncü günün ikinci mücadelesinde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.

26.08.2019 21:45
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4'üncü günün ikinci mücadelesinde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 setlerle 3-1 mağlup etti ve gruptaki 3'üncü galibiyetini alarak, yenilmezlik serisini sürdürdü. Filenin Sultanları A Grubu'ndaki 4'üncü maçında Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Agnieszka, Mıchlıc, Juraj Mokry


Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, (L) Simge Sebnem Aköz, (L) Aylin Sarıoğlu, Kübra Çalışkan, Hande Baladin, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım


Bulgaristan: Gergana Dımıtrova, Mira Todorova, Miroslava Paskova, Elitsa Vasıleva, Nasya Dımıtrova, Lora Kıtıpova, (L) Kristiana Petrova, Elitsa Vasıleva, Petya Baraova, Mariya Karakasheva, Aleksandra Mılanova, Zhana Todorova, Elena Becheva, Mariya Krıvoshııska, Vangeliy Rachkovska


Setler: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18 - ANKARA

Kaynak: İHA
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