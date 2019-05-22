Filenin Sultanları 2'de 2 Yaptı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan etabındaki ikinci maçında Hollanda'yı 25-22, 25-14, 21-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Filenin Sultanları, üçüncü maçında yarın saat 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Aleksandar Nikolic Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya) Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma) Hollanda: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper) Setler: 25-22, 25-14, 21-25, 25-15 Süre: 1 saat 46 dakika (27, 24, 30,25)

(İHA)

Kaynak: İHA