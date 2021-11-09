Filenin şimşekleri set vermeden maçı kazandı

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 4'üncü grupta mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, İzmitspor karşısında set vermeden maçı kazandı.

Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonundan oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 4'üncü grupta 4'üncü hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü deplasmanda İzmitspor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde 2'inci galibiyeti olan Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, 14 Kasım pazar günü saat 14.00'da İstasyon kapalı spor salonunda grup lideri Yalova Çiftlikköy Belediye Spor'u konuk edecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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