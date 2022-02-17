Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı - Haberler
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Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniyespor'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniyespor'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

İstasyon Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Lig 4'üncü grup 15." hafta mücadelesinde, Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Cadence Gölcük İhsaniyespor'u ağırladı. Setler 16-25, 14-25 ve 20-25'lik skorlarla 3-0 Gölcük ekibinin lehine sonuçlandı. Müsabakayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin, Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ve sporseverler izledi. Maç sonundan voleybolcuları sezon boyu gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Başkan Şahin, "Bu güzel serüven için teşekkürler bizim kızlar. Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, TVF 2. Lig son haftasında Cadence Gölcük İhsaniye Spor karşılaşmasından 3-0 mağlup ayrıldı. Takımımızı sezon boyunca gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Bilecik, Gölcük, Spor, Haberler

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