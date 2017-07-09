Filenin Sessiz Sultanları Madalya İstiyor

- Filenin Sessiz Sultanları madalya istiyor



İSTANBUL - İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Deaflympics 2017'de Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Filenin sessiz sultanlarının hedefi madalya alabilmek.

Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Kadın Voleybol Milli Takımı, Canik İlçesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam eden milliler, Deaflympics 2017'deki ilk maçını 20 Temmuz'da Hasan Doğan Spor Salonu'nda Rusya ile oynayacak.

Fuat Dokgöz: "Guruluyum"

Takımın tecrübeli başantrenörü Fuat Dokgöz, 20 yıldır antrenörlük yaptığını ve hedeflerinin Temmuz ayının sonuna kadar mücadelenin içinde kalabilmek olduğunu söyledi. Takıma başantrenörlük yapmaktan gurur duyduğunu belirten Dokgöz, "Deaflympics 2017 için bana başantrenörlük görevi verildiğinde çok mutlu oldum. İşitme engellilerle beraber olmanın zorlukları olduğu kadar güzel yanları da var. Size inanmaları doğrultusunda sizin tamamen yanınızda oluyorlar. Bu çok güzel" diye konuştu.

"Bayrağımız göndere çekilecektir"

İlk etapta genç bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Dokgöz, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla oluşturduğumuz bu toplulukta gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Böyle bir organizasyonun ülkemizde olmasının gerçekten büyük bir yankı uyandıracağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu organizasyonun tüm maçları canlı yayınlanacak. Ülkemizi ve Samsun'umuzu tanıtmak amacıyla çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah birçok branşta bayrağımız göndere çekilecektir. Samsun'daki tüm voleybol severleri maçlarımızı izlemeye ve bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Yeter Yalçın: "Arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım"

Takımın 29 yaşındaki kaptanı Yeter Yalçın ise takım arkadaşlarını çok sevdiğini ve onlara ablalık yaptığını söyledi. Voleybolun kendisi için aşk ve tutku olduğunu belirten Yalçın, "Ben arkadaşlarım için buradayım. Ben iki yaşındayken geçirdiğim havale sonucu sonradan işitme engelli oldum. Bu yüzden onları çok iyi anlıyorum. Çünkü onlar 2-0 geriden başlıyorlar. Ben onlara ablalık yapmak için geldim. Milli takımda olayım yada olmayayım hiç önemli değil. Onlar benim her zaman onların yanında olduğumu hissetsinler istiyorum. Olimpiyatlar için de çok çalışıyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Eksikliklerimiz çok ama bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk beşte yer almak ama neden ilk üç olmasın? Bu olimpiyatta kendi ülkemizde voleybol adına bunu yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nda şu oyuncular bulunuyor:

"İlayda Alkan, Çağla Kezban Ateş, Gamze Canpolat, Tuğsem Şeyma Gürbüz, Fikriye Hulur, Didem Otamış, Melike Soyugüzel, Fatma Üzüm, Yeter Yalçın, Merve Nur Yarar, Hacer Dursun, Yeşim Yelken, Pınar Kaya ve Esra Genç."