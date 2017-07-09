Filenin Sessiz Sultanları, Madalya İstiyor

SAMSUN'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için hazırlanan, İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın hedefi madalya alabilmek.



Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Kadın Voleybol Milli Takımı, Canik İlçesi'ndeki Atatürk Spor Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor. Hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam eden milliler, ilk maçını 20 Temmuz'da Hasan Doğan Spor Salonu'nda Rusya ile oynayacak.



Takımın tecrübeli başantrenörü Fuat Dokgöz, 20 yıldır antrenörlük yaptığını ve hedeflerinin Temmuz ayının sonuna kadar mücadelenin içinde kalabilmek olduğunu belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla oluşturduğumuz bu toplulukta gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Böyle bir organizasyonun ülkemizde olmasının gerçekten büyük bir yankı uyandıracağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu organizasyonun tüm maçları canlı yayınlanacak. Ülkemizi ve Samsun'u tanıtmak amacıyla çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah birçok branşta bayrağımız göndere çekilecektir. Samsun'daki tüm voleybol severleri maçlarımızı izlemeye ve bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.



Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı kadrosunda İlayda Alkan, Çağla Kezban Ateş, Gamze Canpolat, Tuğsem Şeyma Gürbüz, Fikriye Hulur, Didem Otamış, Melike Soyugüzel, Fatma Üzüm, Yeter Yalçın, Merve Nur Yarar, Hacer Dursun, Yeşim Yelken, Pınar Kaya ve Esra Genç bulunuyor.



- Samsun