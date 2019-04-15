Filenin Güvercinleri" Şampiyonluk Kupasını Bozgeyik'e Sundu

Voleybol Bayanlar 1. Ligi final etabı müsabakalarında birinciliği elde ederek Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselen PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'e sundu.

Bozgeyik, kupanın takdimi nedeniyle PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Voleybol Takımı'nın çekişmeli bir mücadeleden sonra Sarıyer Belediyesini 3-2 mağlup ederek şampiyonluğu göğüslediğini söyledi.

Sporun rekabetin en insani, en faydalı ve en eğlenceli zeminlerinden olduğunu ifade eden Bozgeyik, sporcuları tebrik etti.

Bozgeyik, Takımın bu sezon oynadığı ilk 20 maçı da kazanarak Voleybol Bayanlar 1. Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

PTT'nin 179 yıllık tarihinde, teknolojik yenilikleri Türkiye'ye getirmede öncülük etmesinin yanı sıra sanata ve spora da destek verdiğini anlatan Bozgeyik, "Köklü bir spor geleneği bulunan kurumumuz, yıllarca her branştan sporcu yetiştirmiş ve milli takıma göndermiştir. PTT AŞ, bu köklü spor geleneğini bugün 'Filenin Güvercinleri' ile devam ettirmektedir." dedi.

Bozgeyik, Kadın Voleybol Takımının yalnızca PTT AŞ'nin değil, bütün voleybol camiasının iftihar edeceği bir takım olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke voleybolu sizden çok şey bekliyor. İnanıyorum ki Sultanlar Ligi'nde önce Türkiye, ardından dünya şampiyonu olacaksınız. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Geç başladık çabuk adapte olduk, yorulduk ama başardık. Nice başarılar sizlerin olsun, PTT'nin olsun."

"Önümüzde bizi daha zorlu bir süreç bekliyor"

PTT Spor Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya da geçen yılki hedeflerinin takımın, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükseltmek olduğunu söyledi.

Çetinkaya, 30 maçlık bir serüvenden sonra amaçlarına ulaştıklarını dile getirerek, "Şimdi önümüzde bizi daha zorlu bir süreç bekliyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Kurulduğu ligden hemen o yıl çıkan tek takımız." diye konuştu.

Baş Antrenör Bülent Karslıoğlu ise güzel bir hayal kurduklarını ve 8 ay sonunda hayallerini gerçekleştirdiklerini bildirerek, katkılarından dolayı PTT ailesine teşekkür etti.

Takım Kaptanı Ayşe Kılıç şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Çetinkaya, konuşmaların ardından voleybol takımı şampiyonluk kupasını Bozgeyik'e sundu.

Kaynak: AA