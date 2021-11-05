Filenin efelerinden muhteşem başlangıç

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 1. Grup'ta yer alan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, lige dev bir galibiyetle başladı.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı ligin ilk maçında, tarihinde ilk kez 2. ligde yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü ile karşılaştı.

İlk iki seti kaybeden Karacabey Belediyespor, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak, üçüncü setten itibaren verdiği üstün mücadele ile maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Karacabey Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk 2 setini 25-21 ve 25-22 almayı başaran Fenerbahçe karşısında Karacabey Belediyespor, üçüncü sette atağa geçerek 25-22 ve 25-18'lik setlerle durumu eşitledi ve son seti de 15-9 alarak salondan galip çıkmayı başardı.

Geriden gelip kazanmak çok önemliydi

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 geriden gelip kazanmak galibiyeti daha da anlamlı kıldı. Lige güzel bir başlangıç yaptık. Böyle devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Galibiyeti tüm Karacabey halkına armağan ediyoruz" dedi.

Karacabey için önemli galibiyet

Maçı izlemeye gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe galibiyetinin Karacabey için önemli olduğunun altını çizdi. Fenerbahçe gibi köklü bir takım karşısında salondan galip çıkmanın bu sezona dair umutları güçlendirdiğini ifade eden Özkan, tüm kulüp sporcularını ve yöneticilerini tebrik etti.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligin 2. haftasında İnegölspor ile pazar günü İnegöl'de karşı karşıya gelecek. Maç, saat 14.00'de İnegöl Spor Salonunda oynanacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet