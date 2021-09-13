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Filenin Efeleri, son 16'da veda etti

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Filenin Efeleri, son 16'da veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wojciech Maroszek, Vlastimil Kovar

Sırbistan: Atanasijevic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac (Pekovic, Majstorovıc, Krsmanovic, Luburic, Todorovic, Okolic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

Süre: 140 dakika - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
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