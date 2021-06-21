Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü
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Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Spor

- Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü CEV Avrupa Altın Ligi Finali'nde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran A Milli Voleybol Erkek Takımı İstanbul'a döndü.

- Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü

İSTANBUL - CEV Avrupa Altın Ligi Finali'nde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran A Milli Voleybol Erkek Takımı İstanbul'a döndü. Bando takımı tarafından müzikler eşliğinde gerçekleşen karşılama sonrası Antrenör Nedim Özbey "Çocuklarım böyle bir karşılamayı hak etti" dedi.

CEV Avrupa Altın Ligi Finali'nde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Voleybol Erkek Takımı, 17.00 uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Şampiyonluk kupası ile ülkeye dönen Milli Takımı havalimanı içerisindeki bando takımı karşıladı. Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı antrenörü Nedim Özbey şampiyonluk sonrası kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İhtiyacımız olan zamanda kupayı kazandılar"

Turnuvaya ilişkin konuşan Antrenör Nedim Özbey, "Çocuklarımın böyle bir karşılamayı hak ettiklerini düşünüyorum. Zorlu bir turnuvadan namağlup olarak çıkmayı başardık. Onları sizlerin nezdinde öpüyor ve alkışlıyorum. Geçen seferki turnuvada da biz almıştık. Kupanın ismi değişti. Elde ettiğimiz şampiyonluklar arasında en değerlisi bu oldu. Vatana, millete bu kupayı hediye ediyoruz. Farkındaysanız ülkemizin en genç takımıyla bu maçlara çıktık. 10 tane çocuğum ilk defa A Milli formasıyla sahaya çıktı. Gerçekten tarih yazdılar. İhtiyacımız olan bu zamanda bizlere kupayı getirdiler. Her birini ayrı ayrı kutluyorum" diye konuştu.

Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü
Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü
Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü
Filenin Efeleri, şampiyonluk kupasıyla İstanbul'a döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
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