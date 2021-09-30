Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılan kura çekimi sonucunda Filenin Efeleri, E Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri