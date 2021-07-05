A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 01-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 2 Eylül'de Rusya ile oynayacak.

Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na C Grubu'nda katılan milliler, grupta Rusya'nın yanı sıra ev sahibi Finlandiya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımının, gruplardaki maç programı şu şekilde:

2 Eylül:

17.00 Rusya-Türkiye

3 Eylül:

17.00 Türkiye-İspanya

5 Eylül:

14.00 Kuzey Makedonya-Türkiye

6 Eylül:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül:

20.00 Finlandiya-Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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