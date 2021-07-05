A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 01-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 2 Eylül'de Rusya ile oynayacak.
Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na C Grubu'nda katılan milliler, grupta Rusya'nın yanı sıra ev sahibi Finlandiya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımının, gruplardaki maç programı şu şekilde:
2 Eylül:
17.00 Rusya-Türkiye
3 Eylül:
17.00 Türkiye-İspanya
5 Eylül:
14.00 Kuzey Makedonya-Türkiye
6 Eylül:
20.00 Türkiye - Hollanda
8 Eylül:
20.00 Finlandiya-Türkiye
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul