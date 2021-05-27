Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

1-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde Milliler, C Grubu'nda yer aldı. Milli Takım, grup etabında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

KURA ÇEKİMİNİN ARDINDAN OLUŞAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE: ,

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz

B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ

C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya

D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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