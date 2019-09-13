Filenin efeleri, kuzey makedonya'yı 3-0 mağlup etti

13.09.2019 20:35

Türkiye: 0-3

SALON: Dvorana Center Stozice

HAKEMLER: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

K.MAKEDONYA: Milev, Madjunkov, Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski, Angelovski (L) (Milkov, Andonov, Mihailov)

TÜRKİYE: Burak, Oğuzhan, Adis, Yiğit, Doğukan, Selçuk, Burak (L) (Vahit Emre, İzzet, Faik Samed)

SETLER: 20-25, 23-25, 13-25

SÜRE: 76 dakika (26, 28, 22)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Filenin Efeleri, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede milliler, rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-13'lük skorla üstün tamamlayarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ay yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA