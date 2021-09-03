Filenin Efeleri, İspanya'yı 3 - 1 yendi
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Filenin Efeleri, İspanya'yı 3 - 1 yendi

Filenin Efeleri, İspanya'yı 3 - 1 yendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Hakametsa ArenaHAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan...

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın)İSPANYA: Fornes, Trinidad de Haro, Ferragut, Ruiz, Colito, Iribarne (Posadas, Ledo, Vigil, Rubio, Perez)SETLER: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23SÜRE: 137 dakika (23, 44, 37, 33)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3 - 1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler 2'de 2 yaptı.Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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