Filenin Efeleri, hazırlıklarını tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap maçları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap maçları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynanacak ikinci etap karşılaşmaları öncesinde son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda, Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde yapılan antrenman hücum ve savunma üzerine taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla tamamlandı.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi ikinci etap karşılaşmalarını oynamak üzere bugün Portekiz'e hareket edecek.

Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci ayağında C Grubu'nda Belarus, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların programı şöyle:

4 Haziran Cuma

TSİ 18.00 Türkiye - Belarus

5 Haziran Cumartesi

TSİ 20.00 Portekiz-Türkiye

6 Haziran Pazar

TSİ 17.00 Çekya-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı