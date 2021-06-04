Filenin Efeleri, hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Filenin Efeleri, hazırlıklarını tamamladı

Filenin Efeleri, hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap maçları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etap maçları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynanacak ikinci etap karşılaşmaları öncesinde son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda, Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde yapılan antrenman hücum ve savunma üzerine taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla tamamlandı.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi ikinci etap karşılaşmalarını oynamak üzere bugün Portekiz'e hareket edecek.

Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci ayağında C Grubu'nda Belarus, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların programı şöyle:

4 Haziran Cuma

TSİ 18.00 Türkiye - Belarus

5 Haziran Cumartesi

TSİ 20.00 Portekiz-Türkiye

6 Haziran Pazar

TSİ 17.00 Çekya-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filenin Efeleri, hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 02:21:34. #1.14#

title