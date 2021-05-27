"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, yeni jenerasyonla istenilen noktaya ulaşabileceklerini belirterek, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk beklediğini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, yeni jenerasyonla istenilen noktaya ulaşabileceklerini belirterek, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk beklediğini söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri"nin çalıştırıcısı Nedim Özbey, AA muhabirine hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazır şekilde katılmayı amaçladıklarını kaydeden tecrübeli antrenör, "Çocukların kafalarında hayalleri var, benim hayallerimde de onlar var. Benim de bir hayalim var. Hayal kurmazsan gerçeği yakalayamazsın. Bu çocuklarla beraber Avrupa Şampiyonası öncesi Altın Ligi bir hazırlık olarak görüyorum. Apoletimizde Altın Lig şampiyonluğu var. Bunu da devam ettirmek istiyorum, çocukları buna inandırıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin erkek voleybolunda olimpiyat oyunlarına mutlaka katılması gerektiğini vurgulayan Özbey, "Bu jenerasyonun bizi olimpiyatlara götürme şansı var. Dünyadaki bir numaralı organizasyon olimpiyat. Her sporcu oraya gitmek ister. Benim de böyle bir hedefim var. Gittikten sonrası kolay. Çünkü olimpiyatlara çok zorlu gruplardan çıkıyoruz." diye konuştu.

Hedeflerine birer birer ulaştıklarını aktaran Nedim Özbey, "Biz geldik, ilk sene çok zorluydu, üçüncü olduk. İkinci sene şampiyon olduk. İkinci kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılıyoruz. Ocak ayında Bakü'de yaptığımız maçlardan sonra direkt katılma hakkı elde ettik. Yaşadığımız şanssızlıklar var. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na 6 eksikle gittik. İnanılmaz sakatlıklar yaşadık. Bu genç jenerasyon, alttan gelen çocuklar o arayı, boşluğu kapatıyor." yorumunu yaptı.

"Kazanmayı çok istiyorlar"

Milli takımın yarın başlayacak CEV Avrupa Altın Ligi'nde Çekya, Portekiz ve Belarus ile yer aldığı C Grubu'nu değerlendiren tecrübeli antrenör, "Üçü de Avrupa Şampiyonası elemeleri oynadı. İnanılmaz zor maçlar yaptılar ve üçü de çıktı. Altışar maç yaptılar, hazırlar, en iyi takımlarıyla geldiler. İlk maçımızı Çekya ile yapacağız. Çocuklardan şampiyonluk bekliyorum. Kazanmayı çok istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Umut veren bir jenerasyona sahip olduklarını vurgulayan Özbey, "İnançlı, güven veren bir jenerasyon. Milli takımda 400'e yakın maçta görev yapmış bir hocayım. Türk sporunda 50 yıldır varım. Ben bu yaşta bu heyecanı duyuyorsam, genç yaştaki onlara da çok farklı empoze ediyorum. Onlar benim heyecanımdan çok memnunlar. O inancı, o güveni onlara aşılıyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bir yerlere gelebileceksek bu jenerasyonla geleceğiz." şeklinde konuştu.

"Genç bir jenerasyon ve uzun vadeli bir çalışmayla bir yerlere gelmeyi planladık"

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını hatırlatan Nedim Özbey, eksiklerini tamamlayarak genç oyuncuları iyi bir yere getirmek istediklerini belirtti.

Fizikli ve kapasiteli oyunculara sahip olduklarını kaydeden Özbey, "Pandemide haftada üç maç oynandı. Hastalıklar, sakatlıklar yaşandı. Kafamızda plan oluşturduk. Genç bir jenerasyon ve uzun vadeli bir çalışmayla onların elde edeceği başarılarla bir yerlere gelmeyi planladık. Hepsi Türkiye liginde bu sene şans buldu, çok da iyi oynadılar. Bazıları inanılmaz yerlere çıktı ve hepimizi şaşırttı. Yalnızca bizim ülkemizde değil, bu çocuklar Avrupa ve dünya voleybolunda da izlendi. Çok genç yaşta A milli takıma yeni giren en az 10 oyuncu var. Çok heyecanlılar, çok istekliler, çok çalışıyorlar. Eksiklerini tamamlayıp onları iyi bir yere getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadro seçimini yaparken hak yememek için çok uğraştım"

Kadroda zaman zaman değişiklikler olabileceğini aktaran Nedim Özbey, "Kadro seçimini yaparken hak yememek için çok uğraştım. Hem görsel olarak hem de bütün ligin istatistiğiyle değerlendirdim. 18 kişilik kadro yaptık, 26 ve 36 kişilik kadrolar da yaptık. Erkek voleybolunda milli takım seviyesinde ciddi bir altyapı var. Federasyonun yapmış olduğu voleybol lisesi bünyesinde çalışan çok önemli arkadaşlarımız var. Kaynağımız orası." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a yapmış olduğu organizasyonlar için teşekkür eden A Milli Takım Başantrenörü, "Voleybol ailesinin tüm çalışanları, tüm ekip antrenmanlarımızı izledi. Çok kıymet verdiler bize. Sponsor hastanelerimizin en büyük hekimleri her şeyiyle bizimle ilgileniyor. Malzeme konusunda başkana ayrıca teşekkür ediyorum. Onun da hayalleri var. Destekleyerek erkek takımının bir yere gelmesini istiyor. O da eski bir antrenör. Eski milli takım hocası. Buradan çıkmış bir insan." diye konuştu.

'Filenin Efeleri' CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor
'Filenin Efeleri' CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor
'Filenin Efeleri' CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor
'Filenin Efeleri' CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

Erdoğan: 'Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP...
Erdoğan: "Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır."
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Şevval Şahin Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Josef De Souza Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 12:49:09. #1.13#

title