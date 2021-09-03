Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, şampiyonanın üçüncü müsabakasında 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Yiğit, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Burak, Oğulcan)

İspanya: Fornes, Trinidad, Ramon, Ruiz, Colito, Iribarne, Ruiz (L) (Rodriguez, Larranaga (L), Gimeno)

Setler: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23

Süre: 2 saat 17 dakika (23, 44, 37, 33)

-İHA-

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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