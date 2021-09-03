Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.