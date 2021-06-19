Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Estonya-Türkiye: 2-3SALON: SC Lange MunteHAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)ESTONYA: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda,...

Estonya-Türkiye: 2-3

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)

ESTONYA: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda, Ahmet, Kaan)SETLER: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15SÜRE: 139 dakika (28', 25', 31', 35', 20')

İSTANBUL, - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Estonya karşısında 2-0 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Millilerde Adis Lagumzdija 36 sayıyla en skorer isim olurken ona Yiğit 10, Bedirhan 9, Burak 6, Oğuzhan 4 ve Efe 3 sayıyla eşlik etti.Adını üst üste 2. kez finale yazdıran Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Milliler, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.


Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez finalde - Haberler Spor
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