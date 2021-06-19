Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Estonya'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Estonya'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: SC Lange Munte

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)

Estonya: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda, Ahmet, Kaan)

Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)

(İHA)

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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