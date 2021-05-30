Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Chyzhovka-ArenaHAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner(L), Beytullah (L), (Efe, Ahmet, Mirza)BELARUS: Tsiushkevich, Davyskiba, Pranko, Babkevich, Bahatka, Panasenko, Budziukhin (L), Lazuka (L), (Burau,...

SALON: Chyzhovka-Arena

HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner(L), Beytullah (L), (Efe, Ahmet, Mirza)BELARUS: Tsiushkevich, Davyskiba, Pranko, Babkevich, Bahatka, Panasenko, Budziukhin (L), Lazuka (L), (Burau, Shkredau, Kurash)SETLER: 25-21, 25-20, 25-16SÜRE: 75 dakika (26', 26',23')

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki üçüncü maçında Belarus'u 25-21, 25-20, 25-16'lık setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etabını lider olarak tamamladı. Belarus'un başkenti Minsk'in ev sahipliğinde düzenlenen ilk etabı namağlup zirvede bitiren  millilerde, Belarus karşısında en skorer isim 15 sayıyla Yiğit olurken ona; Adis Lagumdzija 13, Bedirhan 10, Burak 8, Oğuzhan 6, Murat 2 ve Ahmet 1'er sayıyla eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap karşılaşmalarını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.


Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde birinci etabı namağlup lider tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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