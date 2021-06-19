Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkıyor
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkıyor

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde sahaya çıkıyor.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde sahaya çıkıyor.

Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final yarı final maçında Estonya ile karşılaşacak. SC Lange Munte'de oynanacak olan karşılaşma TSİ 18.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Milliler, CEV Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan Ukrayna-Belçika maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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