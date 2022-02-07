Filenin Akrepleri Play-Off yolunda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filenin Akrepleri Play-Off yolunda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filenin Akrepleri Play-Off yolunda

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 16. maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

DENİZLİ (İHA) - Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 16. maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setlerini 25-20, 25-17, 25-16 kazanan kırmızı beyazlılar karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu maçın sonucu ile beraber bu sezon ligde 12. galibiyetini alan Antalyaspor Voleybol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Filenin Akrepleri, ligin 17. haftasında Denizli deplasmanında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. - ANTALYA

Filenin Akrepleri Play-Off yolunda

İhlas Haber Ajansı - Spor

Antalyaspor, Play Off, voleybol, Denizli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title