Filenin Akrepleri, DSİ'yi 3-1 mağlup etti

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi DSİ Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti. Saat 18.30'da başlayan mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Filenin Akrepleri, ikinci seti 16-25 kaybetti. 3. seti iyi bir oyunla olan 25-20 kazanan Antalyaspor, son seti de 26-24 kazanarak maçın galibi oldu. Bu galibiyet ile Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı oynadığı ilk iki maçın ikisini de kazanmış oldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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