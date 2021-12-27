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Filenin Akrepleri deplasmanda namağlup

Filenin Akrepleri deplasmanda namağlup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, Lig'de oynadığı 11. maçında Marmaris Belediyesi'ni 1-3 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, Lig'de oynadığı 11. maçında Marmaris Belediyesi'ni 1-3 mağlup etti.

İlk seti 23-25 kazanan Antalyaspor, ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de ilk setin skoru ile kazanan kırmızı beyazlılar, dördüncü seti de 15-25 kazanarak maçtan 1-3 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 5 galibiyet elde etmiş oldu. - ANTALYA

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