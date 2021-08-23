Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı
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Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı

Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Spor Bakanlığı destekli "Atadan Nesile Güreş ve Acıpayam'dan Olimpiyatlara" projeleri kapsamında Denizli Pars Gençlikspor Kulübü Voleybol Takımı ile Fethiye Zirve Spor Kulübü Voleybol takımları dostluk maçı yaptı.

Denizli'de 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Spor Bakanlığı destekli "Atadan Nesile Güreş ve Acıpayam'dan Olimpiyatlara" projeleri kapsamında Denizli Pars Gençlikspor Kulübü Voleybol Takımı ile Fethiye Zirve Spor Kulübü Voleybol takımları dostluk maçı yaptı.

Denizli'de sporu sevdirmek, tabana yaymak amacıyla oluşturulan ve 2021 yılının başında faaliyete geçirilen "Atadan Nesile Güreş ve Acıpayam'dan Olimpiyatlara" projeleri kapsamında Denizli Pars Gençlikspor Kulübü Voleybol takımı ile Fethiye Zirve Spor Kulübü Voleybol takımları arasında dostluk ve gösteri maçları yapıldı. Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, 11 ile 14 yaş arası sporcular yer aldı. Proje kapsamında ise hokey, güreş, badminton, ve voleybolla tanışan genç amatör sporcular, bu sayede her geçen gün farklı sporları yaparak kendilerini geliştiriyorlar.

"Acıpayam'dan iki olimpiyat şampiyonu çıktı"

Etkinliği değerlendiren proje koordinatörü Emrullah Salim, "Acıpayam'da kız çocukları spor yapsın diye bir düşünce geliştirdiklerini belirterek, "İngiliz sporu olan hokeyi getirdik. Bunun materyalleri pahalıydı. Materyal eksiğimiz vardı. Bunu nasıl çözeriz derken bakanlık projesinden haberimiz oldu. Bizde bu projeye başvurduk. Tabi Acıpayam özellikle güreş branşında Hasan Güngör ve Bayram Şit gibi iki olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir ilçemiz. Bunlara dayanarak bir proje yazdık. Projemiz kabul gördü. Bu projeler içerisinde, güreş, hokey, voleybol ve badminton branşlarında eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız çocuklarımızın spor yapması"

Amaçlarının sporu çocuklara aşılayarak farklı dalları göstermek olduğunu ifade eden Salim, "Bu gün burada bunun voleybol ayağını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Acıpayam merkezde ve Kelekçi'de olmak üzere voleybol eğitimlerimiz devam ediyor. Bir ayağı da Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sürüyor. Daha önce Dedebağ Köyümüzde voleybol etkinliğimizi yapmıştık. "Spor Bir İhtiyaçtır" sloganı ile yola çıktık. Bu günde burada dostluk karşılaşması şeklinde Fethiye Zirve Spor Kulübü ile maçlar yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın spor yapması. Spor yapmanın bir ayrıcalık olmadığı, sporun herkes için bir ihtiyaç olduğunu vurgulamak" dedi.

Fethiye Zirvespor Antrenörü de misafirperverliğinden dolayı ev sahibi takım Denizli Pars Gençlikspor Kulübü'ne teşekkür ederek, Denizli'ye ilk defa geldiklerini ve çok güzel bir atmosferin olduğunu ifade etti. - DENİZLİ

Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı
Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı
Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı
Filenin 2 ekibi, Bakanlık destekli projede dostluk maçı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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