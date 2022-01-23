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Filedeki derbide kazanan VakıfBank

Filedeki derbide kazanan VakıfBank
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

VakıfBank: 1-3 SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 15, Meliha İsmailoğlu 2, Arina Fedorodtseva 17, Naz Aydemir Akyol 1, Eda Erdem Dündar 8, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 13 VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 3, Gabi 12, Isabelle...

VakıfBank: 1-3

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 15, Meliha İsmailoğlu 2, Arina Fedorodtseva 17, Naz Aydemir Akyol 1, Eda Erdem Dündar 8, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 13

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 3, Gabi 12, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 16, Zehra Güneş 17

SETLER: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25

SÜRE: 111 dakika (32', 29', 29', 21')

Misli.com Sultanlar Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 14'üncü galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Fenerbahçe, Vestel, Spor, Haber

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