Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu

20.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:25
Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu

SigortaShop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ezeli rakibi Göztepe'yi konuk eden Karşıyaka, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

SigortaShop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ezeli rakibi Göztepe'yi konuk eden Karşıyaka, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini konuk Göztepe 25-22 kazanıp seride 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Kaf-Kaf 28-26'lık galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. Karşıyaka üçüncü seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de Göztepe'ye geçit vermeyen Karşıyaka, 25-22'lik galibiyetle maçı 3-1 kazanan taraf oldu.


Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu
Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Cansu Dere Seda Sayan Demet Akalın
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Hüseyin Göçek Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 18:26:44. #1.16#
title