Filedeki derbide gülen taraf Karşıyaka oldu

SigortaShop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ezeli rakibi Göztepe'yi konuk eden Karşıyaka, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

SigortaShop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ezeli rakibi Göztepe'yi konuk eden Karşıyaka, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini konuk Göztepe 25-22 kazanıp seride 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Kaf-Kaf 28-26'lık galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. Karşıyaka üçüncü seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de Göztepe'ye geçit vermeyen Karşıyaka, 25-22'lik galibiyetle maçı 3-1 kazanan taraf oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı