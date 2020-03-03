Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibini ağırlayacak.
03.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:04
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.
Türk Hava Yolları, ilk maçta deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yarı final için avantaj yakalamıştı.
Kaynak: AA
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