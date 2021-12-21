Filede şampiyon belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filede şampiyon belli oldu

Filede şampiyon belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'nin dört bir yanında devam eden ve 34 takımın yarıştığı voleybol müsabakasında şampiyon okul belli oldu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin dört bir yanında devam eden ve 34 takımın yarıştığı voleybol müsabakasında şampiyon okul belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları Denizli'nin dört bir yanında devam ediyor. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan Voleybol Genç A Bayanlar müsabakaları önceki gün tamamlandı. 8 grupta 34 takımın katıldığı yarışmalarda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar final grubunda karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalarda sporcular okul takımlarının başarısı için ter döktü.

Şampiyonluk kupası Denizli Lisesi'nin

Maçlar sonunda şampiyonluğa Denizli Lisesi takımı ulaşırken şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun elinden aldı. Yapılan açıklamaya göre il sıralamasında ilk iki sırayı alan Denizli Lisesi ile TEV Anadolu Lisesi takımları grup aşamasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ

Filede şampiyon belli oldu

Filede şampiyon belli oldu

Filede şampiyon belli oldu

Filede şampiyon belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title