Filede şampiyon belli oldu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin dört bir yanında devam eden ve 34 takımın yarıştığı voleybol müsabakasında şampiyon okul belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları Denizli'nin dört bir yanında devam ediyor. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan Voleybol Genç A Bayanlar müsabakaları önceki gün tamamlandı. 8 grupta 34 takımın katıldığı yarışmalarda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar final grubunda karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalarda sporcular okul takımlarının başarısı için ter döktü.

Şampiyonluk kupası Denizli Lisesi'nin

Maçlar sonunda şampiyonluğa Denizli Lisesi takımı ulaşırken şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun elinden aldı. Yapılan açıklamaya göre il sıralamasında ilk iki sırayı alan Denizli Lisesi ile TEV Anadolu Lisesi takımları grup aşamasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ