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Filede şampiyon belli oldu

Filede şampiyon belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği tamamlandı. Isparta'da Liselerin yarıştığı Voleybol Genç Erkekler il birinciliği müsabakaları sonunda Özel Isparta Büyük Başarı Koleji Anadolu Lisesi il şampiyonu oldu ve grup maçlarında Isparta'yı temsil etme hakkı kazandı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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