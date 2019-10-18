Filede kadınlar derbisi

18.10.2019 09:40

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yapılacak derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, ligde oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise yaptığı 2 müsabakadan da galip ayrıldı.

Kaynak: AA