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Filede heyecan sona erdi

Filede heyecan sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi.

Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Dereceye giren okullara kupaları verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2021 2022 okul sporları kapsamında düzenlenen Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Kazım Karabekir Stadı Kampüsünde yer alan Erzurum Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda il birinciliğini Kültür Kurumu Ortaokulu 1. Olurken, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ikincilik kupasını aldı. Saltukbey Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Erzurumlu Emrah Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren okulların ödüllerini Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin takdim etti. - ERZURUM

Filede heyecan sona erdi

Filede heyecan sona erdi

Filede heyecan sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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