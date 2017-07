Filede Grand Prix Heyecanı Başlıyor

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından düzenlenen Dünya Grand Prix'sinde 1. ayak maçları Ankara'da yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek organizasyonun basın toplantısı, Green Park Otel'de yapıldı.



Toplantıya, TVF Milli Takımlar Sorumlusu, Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Asbaşkanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Süpervizörü Banu Can Schürmann, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Fatma Yıldırım'ın yanı sıra diğer katılımcı ülkelerin antrenörleri ve takım kaptanları katıldı.



Kurtaran Mumcu, açılış konuşmasında, katılımcı ülkelere başarılar dileyerek, TVF Başkent Salonu'nun zevkli ve kaliteli maçlara ev sahipliği yapacağını söyledi.



CEV Asbaşkanı Banu Can Schürmann ise Ankaralı voleybolseverleri müsabakalara davet etti.



A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Ankara'nın voleybolu ne kadar sevdiğini bildiklerini ifade ederek, "Maçlara Ankara seyircisinin desteğiyle çıkacağımız için mutluyuz. En zorlu gruplardan birinde yer alıyoruz. Amacımız sezon içinde oynama fırsatı bulamayan oyuncularımızın gelişimini sağlayarak, takımın her gün daha iyiye gitmesi." dedi.



A Milli Takım Kaptanı Fatma Yıldırım da saha avantajına dikkati çekerek, "Evimizde oynadığımız için arkamızda önemli bir destek olacak. Rakiplerimiz çok güçlü. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.



Belçika A Milli Takımı Başantrenörü Gert Vande Broek, Ankara'ya 4. kez geldiklerini ve turnuvada çok güçlü takımların yer aldığını belirterek, "Oyuncularımızdan Laura Heyrman ve Lise Van Hecke'nin eksikliği bizi zorlayacak. Kadromuz çok geniş değil ama yerlerine oynayacak oyuncular yeterli performansı gösterecektir. Hedeflerimiz ve sonuçlarla ilgili konuşmak güç çünkü rakiplerimiz oldukça iyi." değerlendirmesini yaptı.



Brezilya A Milli Takımı Başantrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes, turnuvaya genç bir takımla geldiklerini, takımlarının gelişebilmesi için turnuvanın önemli olduğunu kaydetti.



Sırbistan A Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic de Ankara'da, tribünlerde her zaman çok güzel bir atmosfer olduğunu, seyircilerin turnuvadan çok keyif alacağını belirterek, "Amacımız tüm maçları kazanmak ve yüzde yüzümüzü ortaya koymak." ifadesini kullandı.



Turnuva statüsü ve maç programı



FIVB Grand Prix'si, 32 takımla, 7 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turnuvada 3 ayrı grup yer alırken, 2 grup 12'şer, bir grup ise 8 takımdan oluşacak. Türkiye, 1. Grup'ta son şampiyon Brezilya ve dünya birincisi Çin ve Amerika, Japonya, Sırbistan, Rusya, İtalya, Hollanda, Tayland, Belçika ve 2016 grup elemelerinden gelen Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.



1. Grup'ta üç ayak sonunda ilk beş takım arasına girenler finale yükselecek. FIVB Grand Prix Finali, 2-6 Ağustos tarihleri arasında Çin'de oynanacak.



Türkiye'nin yer aldığı 1. Grup'ta maç programı şöyle:



7 Temmuz Cuma:



16.30 Türkiye-Sırbistan



19.30 Belçika-Brezilya



8 Temmuz Cumartesi:



16.30 Brezilya-Sırbistan



19.30 Türkiye-Belçika



9 Temmuz Pazar:



16.30 Sırbistan-Belçika



19.30 Türkiye-Brezilya