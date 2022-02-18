Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Karşıyaka yarın deplasmanda 4'üncü sıradaki Generali Sigorta Sakarya Voleybol ile karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Karşıyaka yarın deplasmanda 4'üncü sıradaki Generali Sigorta Sakarya Voleybol ile karşılaşacak. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Göztepe ise Atatürk Voleybol Salonu'nda 18.30'da Sivrihisar Belediyespor'u konuk edecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Karşıyaka, voleybol, Sakarya, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title