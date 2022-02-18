Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Karşıyaka yarın deplasmanda 4'üncü sıradaki Generali Sigorta Sakarya Voleybol ile karşılaşacak. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Göztepe ise Atatürk Voleybol Salonu'nda 18.30'da Sivrihisar Belediyespor'u konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor