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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Isparta, Spor

Filede final heyecanı Isparta'da yaşanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek.

09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Filede final heyecanı Isparta'da yaşanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da yaşanacak. 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele edecek. Yarı Final maçları sonunda finale yükselen 8 takım 4'erli 2 grupta mücadele edecek. Tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun birinci ve ikincileri toplam 4 takım 1. Kadınlar Voleybol Ligine terfi edecek.


Final müsabakaları öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önemli organizasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, voleybol heyecanına tüm Isparta halkını davet etti.


11-12-13 Mart 2020 tarihlerinde Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda oynanacak toplam 12 karşılaşma TVF'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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