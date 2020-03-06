Filede dev maç pazar günü

06.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:10

Kırmızı beyazlı ekip bu maçı kazanması durumunda Sultanlar Ligi için play-off'a kalacak.

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Ligi B grubunun son haftasında 8 Mart Pazar günü Berlin Döner Antalyaspor ile karşılaşacak.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'da başlayacak olan müsabaka öncesinde Nevşehir Belediye Spor 5. sırada bulurken konuk ekip Berlin Döner Antalyaspor ise 4. sırada.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve kazanan ekibin play-off grubuna kalacağı müsabakaya Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler