Filede derbi Fener'in
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Filede derbi Fener'in

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

09.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:45
Filede derbi Fener'in

Venus Sultanlar Ligi'nde , derbi mücadelesinde 'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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