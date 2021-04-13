Filede 3 Ege takımı yarı final maratonunda
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Filede 3 Ege takımı yarı final maratonunda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Filede 3 Ege takımı yarı final maratonunda

TVF Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off yarı finaline kalan İzmir ekibi Saint Joseph, Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor ve Muğla ekibi Milas Belediyespor, yarın ilk maçlarına çıkacak.

TVF Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off yarı finaline kalan İzmir ekibi Saint Joseph, Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor ve Muğla ekibi Milas Belediyespor, yarın ilk maçlarına çıkacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakalarda 2'nci Grup'taki Saint Joseph, saat 18.30'da Alanya Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir ekibi perşembe günü Yeni Kızıltepespor, cuma günü Akkuş Belediyespor'la rakip olacak.

1'inci Grup'ta yer alan Jeopark Kula Belediyespor yarın aynı salonda saat 12.00'de Milas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Kula takımı perşembe günü Hatay Büyükşehir Belediyespor, cuma günü Cizre Belediyespor sınavlarına çıkacak. Milas temsilcisi ise perşembe günü Cizre, cuma günü ise Hatay'la kozlarını paylaşacak. Gruplarında ilk 2'de yer alacak ekipler, son 4 takımın yer alacağı final grubuna kalarak Efeler Ligi umudunu sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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