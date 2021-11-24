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File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

Oltu Anadolu Lisesi, voleybol turnuvasında ilçe birincisi oldu.

Oltu Anadolu Lisesi, Voleybol turnuvasında ilçe birincisi oldu.

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Oltu İlçe merkezindeki okullar arasında yapılan voleybol turnuvası düzenlendi. Final müsabakasında Oltu Anadolu Lisesi ve Oltu Cumhuriyet Ortaokulu karşılaştı. Oltu İlçe Spor salonunda oynanan final maçına sporcular Öğretmenler günü kutlu olsun pankartıyla çıktılar. Finale yakışır bir maç ortaya koyan her iki takımda çekişmeli geçen maçta Oltu Anadolu Lisesi 3-1 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçına öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. - ERZURUM

File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

File şampiyonu Oltu Anadolu Lisesi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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